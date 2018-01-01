الديوان الملكي يكشف تفاصيل اتصال هاتفي بين العاهل الأردني ومحمد بن زايد

كما أكد ملك الأردن، خلال الاتصال "عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الاْردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصه على تعزيز العمل والتعاون المشترك خلال العام 2018، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين".
وحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية الأردني غالب الزعبي فإن "العلاقات الأردنية الإماراتية ليست مجرد علاقات ثنائية قائمة على المصالح المتبادلة، وإنما تخطت ذلك إلى آفاق متقدمة قوامها وحدة الهدف والمصير المشترك وشكلت تعزيزا حقيقيا وعمليا للعلاقات العربية بجانبيها الثنائي والعام".
وجاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وفد من كلية الدفاع الوطني الإماراتية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2017.
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