الديوان الملكي يكشف تفاصيل اتصال هاتفي بين العاهل الأردني ومحمد بن زايد

أكد العاهل الأردني خلال اتصال تلقاه من ولي عهد أبو ظبي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وحرصه على تعزيز العمل والتعاون المشترك خلال العام 2018.

© AP Photo/ Andrew Harnik مسؤول قطري يوجه رسالة حاسمة إلى محمد بن زايد

وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني فقد "تلقى الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي و نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جرى خلاله تبادل التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد".

كما أكد ملك الأردن، خلال الاتصال "عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الاْردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصه على تعزيز العمل والتعاون المشترك خلال العام 2018، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين".

وحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية الأردني غالب الزعبي فإن "العلاقات الأردنية الإماراتية ليست مجرد علاقات ثنائية قائمة على المصالح المتبادلة، وإنما تخطت ذلك إلى آفاق متقدمة قوامها وحدة الهدف والمصير المشترك وشكلت تعزيزا حقيقيا وعمليا للعلاقات العربية بجانبيها الثنائي والعام".

وجاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وفد من كلية الدفاع الوطني الإماراتية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2017.