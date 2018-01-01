اليمن... قتلى وجرحى في تعز ومأرب وطيران التحالف يشن 21 غارة

صنعاء- سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع إن "مسلحي "أنصار الله" نفذوا اليوم الاثنين 1 يناير/ كانون الثاني هجمات بعبوة ناسفة لـ 3 آليات لقوات الرئيس هادي شمال منطقة يختل في مديرية المخا الساحلية".

وأضاف، أن "الحوثيين استهدفوا مدرعة للجيش اليمني بصاروخ موجه في تبة الحرزين بمنطقة الهاملي في مديرية موزع، وسقط طاقمها بين قتيل وجريح".

وأشار المصدر إلى أن مدفعية "أنصار الله" قصفت مواقع عسكرية شمال الحريقية وتبة السيمن في مديرية ذوباب.

وقُتل 8 من قوات الرئيس هادي برصاص مسلحي "أنصار الله" في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH 34 قتيلا في غارات التحالف على الحديدة غربي اليمن

ووفقاً للمصدر، قنص مسلحو "أنصار الله" 8 جنود من الجيش اليمني في مناطق متفرقة بمديرية صرواح غرب مارب.

وأعلنت وحدة القناصة في جماعة أنصار الله مقتل وإصابة 28 من قوات الرئيس هادي بعمليات قنص في جبهات صرواح وتعز خلال الساعات الماضية.

وكثف طيران التحالف غاراته على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حيث شن 13 غارة توزعت بـ 8 غارات على مديريتي باقم ومجز، و4 غارات على مديريتي الظاهر وسحار، وغارة على مديرية كتاف.

وتعرضت مديرية نهم شرق صنعاء إلى 3 غارات لطيران التحالف استهدفت مناطق بران والمدارج وعيال محمد.