مناورات عسكرية إسرائيلية تصيب الفلسطينيين بالهلع

نفذت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين 1يناير/ كانون الثاني، مناورات عسكرية على (محطة بلدة عرابة) جنوب جنين .

وقال شهود عيان أن القوات الإسرائيلية شرعت بإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية والقنابل الضوئية والصوتية بالقرب من محطة عرابة، حسب وفا.

وأشار الشهود إلى أن قوة مشاة من الجنود الإسرائيليين انتشرت في حقول الزيتون، وعلى الشارع الرئيسي.

وأوقف الجنود المركبات المارة وأنزلوا ركابها وصوبوا الأسلحة نحوهم في الوقت الذي كان آخرون يطلقون الأعيرة النارية بالقرب من المكان.

© REUTERS/ EDDIE KEOGH نتنياهو: سيكون الإيرانيون والإسرائيليين أفضل أصدقاء مرة أخرى

وأثار ما فعله الإسرائيليون حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين، الذين استدعوا سيارات إسعاف فلسطينية ظنا منهم بأن هناك إصابات، حسب وفا.

وأضاف الشهود أن القوات الإسرائيلية أطلقت النيران بكثافة ومن ثم اقتحموا قرية مركة القريبة من المكان.