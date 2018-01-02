قتيلان من قوات موالية للرئيس هادي بقصف جوي يعتقد أنه أمريكي وسط اليمن

قُتل مسلحان من قوات موالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، بقصف جوي يعتقد أن طائرة أمريكية نفذته في محافظة البيضاء وسط اليمن.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH اليمن... قتلى وجرحى في تعز ومأرب وطيران التحالف يشن 21 غارة صنعاء- سبوتنيك. وقال مصدر محلي في محافظة البيضاء لوكالة "سبوتنيك" إن طائرة من دون طيار قصفت بغارة اليوم الاثنين، موقعاً لمسلحي "المقاومة الشعبية" التي تقاتل إلى جانب قوات الرئيس هادي ضد مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في قرية قيفة بمديرية القريشية.





ووفقاً للمصدر، فإن الغارة وقعت أثناء مواجهات بين مسلحي "أنصار الله" و"المقاومة الشعبية"، وأسفرت عن مقتل محمد ناجي أحمد ومحمد منصر صالح.





ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس هادي، المدعومة من التحالف منذ 26 آذار/مارس 2015، وبين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.





وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ "حركة أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من الشهر الجاري.





وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.