بالفيديو... مذيعة مصرية توضح حقيقة ترشحها لانتخابات الرئاسة 2018

فاجأت المذيعة المصرية منال أغا، في أولى حلقات برنامجها لعام 2018، مشاهديها بإعلانها خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبدأت أغا، خلال تقديمها برنامج "مع منال أغا" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، حديثها على الهواء بإلقاء بيان جاء فيه، "أيها السادة والسيدات شعب مصر العظيم أنا قررت أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية خلال الـ 4 سنوات المقبلة، لأن نساء مصر هم القوى المؤثرة بكافة المنعطفات السياسية طوال الفترة الماضية".

وتساءلت، "لما لا يكون لدينا أول رئيسة مصرية لجمهورية مصر العربية؟"، معتبرة أن "مصر لديها الكثير من المشاكل والتي أدت لتدهور جميع الخدمات"، حسب تعبيرها.

ولكن في ختام البرنامج كشفت المذيعة المصرية حقيقة ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلة، "إنها لم ولن تترشح ولكنها كانت تريد أن تبعث برسالة إلى الشعب المصري، مفادها أن هناك أشخاص ليس مؤهلين لقيادة مصر أعلنوا عن نيتهم لخوض سباق الرئاسة وعليهم أن يكونوا يقظين لمثل تلك الأمور".

وأنهت المذيعة حديثها، بأنها تدعم وتؤيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر في الفترة القادمة.