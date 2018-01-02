الطيران الإسرائيلي يقصف موقعا لحماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الحربي الإسرائيلي هاجم في جنوب قطاع غزة منشأة عسكرية تابعة لمسلحين فلسطينيين من حركة حماس ردا على هجوم صاروخي من القطاع.

© REUTERS/ Ronen Zvulun الجيش الإسرائيلي: قذيفة من قطاع غزة سقطت جنوب إسرائيل

وقال الجيش الإسرائيلي على "تويتر"، "ردا على الصواريخ التي اطلقت على إسرائيل في وقت سابق من مساء الإثنين، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا عسكرية تابعة لحركة حماس الإرهابية في جنوب قطاع غزة".

يذكر أن الهجمات على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة ازداد بشكل كبير بعد قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتلقي إسرائيل المسؤولية عن الهجمات على حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، مطالبة حماس بأن توقف التصعيد وأن تضمن وقف إطلاق النار من قبل جميع الفصائل الفلسطينية.

ومساء الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة صاروخية، في منطقة مفتوحة (غير سكنية) من مدينة أشكول جنوبي إسرائيل، قال إنها أطلقت من قطاع غزة.