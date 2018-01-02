الطيران الإسرائيلي يقصف موقعا لحماس في غزة

يذكر أن الهجمات على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة ازداد بشكل كبير بعد قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتلقي إسرائيل المسؤولية عن الهجمات على حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، مطالبة حماس بأن توقف التصعيد وأن تضمن وقف إطلاق النار من قبل جميع الفصائل الفلسطينية.
ومساء الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة صاروخية، في منطقة مفتوحة (غير سكنية) من مدينة أشكول جنوبي إسرائيل، قال إنها أطلقت من قطاع غزة.
In response to the rocket fired towards Israel earlier this evening, an IAF aircraft targeted a military compound belonging to the terrorist organization Hamas in southern Gaza.— IDF (@IDFSpokesperson) January 2, 2018
The IDF holds Hamas accountable for events in Gaza
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