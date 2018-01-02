10 قتلى بغارات جوية على محافظة صعدة اليمنية

أكد مصدر محلي في محافظة صعدة شمال اليمن، مقتل 10 أشخاص بغارات لطيران التحالف العربي على المحافظة الواقعة على الحدود مع السعودية.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH اليمن... قتلى وجرحى في تعز ومأرب وطيران التحالف يشن 21 غارة

صنعاء —. وقال مصدر محلي في محافظة صعدة لـ"سبوتنيك" بأن طيران التحالف قصف بغارة اليوم الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني، سيارة على الطريق العام في منطقة عياش بمديرية منبه الحدودية، خلفت 7 قتلى وأدت الى احتراق السيارة.

في السياق، قُتل يمنيان بغارتين للتحالف على الطريق العام في آل عمار بمديرية الصفراء في ذات المحافظة.

في محافظة صعدة أيضاً، أسفرت غارة للتحالف على إحدى معدات شق الطرق في منطقة يسنم بمديرية باقم عن مقتل شخص وإلحاق أضرار مادية.