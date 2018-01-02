مقتل خمسة من قوات الجيش اليمني بغارة شنها طيران التحالف بالخطأ على صعدة

قتل، اليوم الثلاثاء 2 يناير/ كانون الأول، خمسة عناصر من قوات الجيش، التابع للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بغارة شنها طيران التحالف بالخطأ على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

Sputnik قتيلان من قوات موالية للرئيس هادي بقصف جوي يعتقد أنه أمريكي وسط اليمن

وقال مصدر عسكري لوكالة " سبوتنيك " إن طيران التحالف شن غارة على تجمع للواء 103 مشاة الذي يقوده العميد ذياب القبلي نمران المرادي، في منطقة البقع بمديرية كتاف في محافظة صعدة.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي عقب نحو شهر من نقل اللواء الذي يرابط في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن ولواء آخر مستحدث في منطقة العبر إلى منطقة البقع في كتاف بصعدة، لتضييق الخناق على معقل المسلحين الحوثيين.

وأسفرت الغارة عن مقتل أسامة ناصر الرملي القحاطي المرادي، ومحمد أحمد المرادي، بكيل عامر محمد المرادي، عبدالله العجر الصبري المرادي، ناصر عبد الله الرملي، وذلك لحسب ما أوضح المصدر لـ"سبوتنيك".