وزير الإعلام الجديد في حكومة صنعاء: الحلول العسكرية لن تنهي الحرب في اليمن

قال عبد السلام جابر، وزير الإعلام الجديد في حكومة الإنقاذ بصنعاء في أول حوار له مع وسائل الإعلام، إن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف الجهود وفتح قنوات إعلامية جديدة، لكشف الجرائم التي ترتكب نتيجة القصف العشوائي للمدنيين من جانب "الطيران السعودي".

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH 20 قتيلا و8 جرحى في استهداف طيران التحالف سوقا غربي اليمن

ولفت جابر خلال مقابلة هاتفية مع " سبوتنيك "، اليوم الثلاثاء، 02يناير/ كانون الثاني، إلى أن "هناك تضليل إعلامي عالمي لطمس معالم الجرائم التي يرتكبها التحالف كل ساعة، مؤكداً على تقدير اليمنيين واحترامهم للدور الذي يقوم به الإعلام الروسي، وأن اليمنيين يتطلعون لدور محوري أكبر لموسكو في اليمن".

وحول سيناريوهات الحل للأزمة اليمنية في العام 2018، قال جابر، إن كل الشواهد والدلائل أكدت للعالم أجمع أن الحل العسكري في اليمن هو أمر مستحيل، ولا بديل عن الحلول السياسية العادلة البعيدة عن الأطماع والهيمنة، لكي تستقر الأمور ويبدأ اليمن مرحلة جديدة يستعيد فيها دوره الإقليمي والدولي.

وأشار جابر إلى أن صنعاء "تعيش اليوم مرحلة جديدة بعد صمود شعبها لأكثر من 1000 يوم تحت نيران القصف والقتل والتدمير، ولم يخون ولم يهادن أو يساوم على حريته واستقلاله".