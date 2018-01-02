تحرير مدينة أبو حمام في دير الزور من مسلحي "داعش"

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني، تحرير مدينة أبو حمام في محافظة دير الزور بالكامل من قبضة مسلحي تنظيم داعش.

القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان لحملة "عاصفة الجزيرة" التي أطلقتها "قسد"، إن "قوات سوريا الديمقراطية تحرر مدينة أبو حمام بالكامل من إرهابيي داعش بعد خوضها معارك شرسة مع عناصر التنظيم المتطرف".

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وقال الدكتور عمار الأسد، نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السوري في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" أن الجيش السوري كان أمس يقاتل في شرق دير الزور، وهناك جيب لداعش شرق "الخابور" بعد البوكمال تسيطر عليه القوات الأمريكية"

وأضاف أنه يعتقد أن "أبو بكر البغدادي" زعيم داعش متواجد بها ويمارس حياته الطبيعية في تلك المنطقة وبحماية من القوات الأمريكية، فهم يخططون بالفعل والأمريكي هو رأس حربة لإسرائيل في المنطقة لضرب الجيش السوري وتقسيم المقسم وتجزىء المجزأ".