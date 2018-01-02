برئاسة الملك سلمان...مجلس الوزراء السعودي يقر استراتيجية الدفاع الوطني

أصدر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني، جملة من القرارات والأوامر الملكية.

© AP Photo/ Saudi Press Agency زيارة "تاريخية مهمة".. الملك سلمان يوجه دعوة لهذا الرئيس

وكان أبرز تلك القرارات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، هو موافقة مجلس الوزراء في السعودية على استراتيجية الدفاع الوطني.

ولم توضح الوكالة ما تنصه تلك الاستراتيجية، ولكنها اكتفت بالقول إنه " بعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (1033) وتاريخ 4 / 3 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية الدفاع الوطني".

وأوضح البيان الرسمي أنه في مستهل الاجتماع أطلع الملك سلمان مجلس الوزراء على مجمل الاتصالات الهاتفية والرسائل الشفوية المتبادلة مع عدد من قادة وزعماء العالم، مثل أمير الكويت، الشيخ جابر الصباح الأحمد، وملك المغرب محمد السادس، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم.

وأشار إلى أن معظم المسؤولين أدانوا الهجمات الصاروخية لـ"أنصار الله" في اليمن واستهدافهم مدينة الرياض بصاروخ باليستي.

وأقر المجلس في اجتماعه 7 قرارات، والتي جاءت على النحو التالي:

أولا:

الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الصحة السعودية، ووزارة الصحة اليابانية.

ثانيا:

الموافقة على تفويض وزير الصحة بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع الفلبين.

ثالثا:

الموافقة على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين السعودية والكاميرون.

© AP Photo/ Mohamed Abd El Moatey رسالة من الملك سلمان إلى الرئيس السيسي

الموافقة على استراتيجية الدفاع الوطني.

خامسا:

الموافقة على تعيين وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيسا لإدارة شركة المياه والكهرباء.

سادسا:

الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري.

سابعا:

الموافقة على نظام الوقاية من متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.