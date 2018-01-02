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15:41 02 يناير/ كانون الثاني 2018
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    الخطوط الجوية القطرية

    الطائرات القطرية تستخدم الأجواء العراقية بعد القضاء على داعش

    © REUTERS/ Naseem Zeitoon
    العالم العربي
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    أكدت وزارة النقل العراقية أن طائرات من جنسيات مختلفة من بينها قطرية بدأت في استخدام الأجواء العراقية منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كونها أصبحت آمنة لحركة الملاحة بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية [داعش الإرهابي المحظور في عدد من الدول بينها روسيا].

    أحد متاجر الدوحة
    © AP Photo/ Doha News
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    القاهرة، 2 يناير — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، أنه بعد أن "عدّت الأجواء العراقية كأجواء آمنة وافتتاح ممرات لعبور الطائرات فوق الأجواء العراقية وبشكل ملفت من أغلب شركات الطيران العالمية من دول الإقليم والدول الأوربية والعالمية الأخرى".

    وأضافت الوزارة أنه "بعد تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، شهد العراق ارتفاعاً في عدد الطائرات العابرة لأجوائه، أو الهابطة في مطاراته المختلفة لغرض التزود بالوقود، وصل عددها إلى 1956 طائرة، من جنسيات مختلفة منها الإماراتية، والقطرية، والبحرينية، والتركية، والسورية، واللبنانية، والإيرانية، ومن دول آسيا: كالهند، وكازاخستان، والصين، ومن أوروبا: كبلجيكا، واليونان، وجورجيا، وروسيا".

    وقال وكيل وزارة النقل مدير عام الطيران المدني العراقي عباس عمران إن "المنشأة العامة للطيران المدني سجلت زيادة كبيرة في حركة الطائرات العابرة للأجواء العراقية".

    يذكر أن السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر أعلنت مقاطعة قطر دبلوماسيا في 5 حزيران/يونيو الماضي.

    وفرضت الدول الأربع إجراءات ضد الدوحة من بينها إغلاق أجوائها أمام الملاحة الجوية القطرية؛ ما دفع جميع الطائرات المتجهة من وإلى الدوحة لاستخدام الأجواء الإيرانية، مما زاد ساعات طيران الرحلات خاصة تلك المتجهة من الدوحة إلى أوروبا.

    كان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي أعلن، في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، انتهاء العمليات العسكرية ضد الإرهاب والانتصار بشكل نهائي على داعش، بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب ضده في أنحاء شاسعة من شمال ووسط وغرب البلاد.

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    الكلمات الدلالية:
    داعش, قطر, العراق
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