"أنصار الله" تحبط محاولة سعودية لاستعادة مواقع بقطاع عسير

قتل 13 جنديا سعوديا و3 من قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني، خلال محاولة للجيش السعودي لاستعادة مواقع عسكرية في قطاع عسير.

© REUTERS/ MOHAMED AL-SAYAGHI هجوم صاروخي من أنصار الله على قوات الرئيس هادي في اليمن

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله" إن الجماعة المسلحة أحبطت اليوم محاولة للجيش السعودي لاستعادة مواقع عسكرية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وأوضحت القناة أن "المسلحين أعلنوا مقتل 13جنديا سعوديا و3 جنود من قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، خلال التصدي لمحاولة تسلل قاموا بها باتجاه مواقع تسيطر عليها أنصار الله في مجازة بعسير".