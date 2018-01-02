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17:44 02 يناير/ كانون الثاني 2018
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    نيجيرفان بارزاني

    كردستان نرحب بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم

    © AP Photo/
    العالم العربي
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    رحب سفين دزيي، الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، بأي خطوة إيجابية تتخذها بغداد لحل مشاكل الإقليم العالقة مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

    علم كردستان
    © AFP 2017/ Safin Hamed
    سياسي عراقي: أزمة "كردستان" وصلت لطريق واضح المعالم
    بغداد — سبوتنيك. وطالب دزيي، تشكيل لجنة مشتركة للحوار حول المنافذ الحدودية، إضافة لطلب قائمتي رواتب موظفي الصحة والتربية في الإقليم.

    وقال الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، في تصريح نقله الموقع الرسمي للحكومة، اليوم الثلاثاء 2 يناير / كانون الثاني، إن حكومة إقليم كردستان ترحب بأي خطوة إيجابية من أجل وضع الحلول للمشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".
    وأضاف دزيي: "مجلس وزراء كردستان في آخر اجتماع له أكد على موقفه الساعي لحل كافة المشاكل على أساس الدستور العراقي، وأنه مستعد لإجراء الحوار مع الحكومة الاتحادية".
    وتابع: "وفي هذا الاطار ترحب حكومة إقليم كوردستان بالمؤشرات والخطوات الإيجابية التي أبدتها بغداد، مشيرا إلى زيارة وفد من الحكومة العراقية لإقليم كوردستان وطلب تشكيل لجنة مشتركة للحوار حول المنافذ الحدودية، والمطارات، وسدود إقليم كوردستان وطلب قائمتي رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية في إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية من أجل إرسال رواتبهم".
    ورحب المتحدث باسم حكومة كردستان بخطوة فتح حدود الإقليم مع إيران، وقال إن حكومة الإقليم تبدي ارتياحها لهذه الخطوة، وكذلك وتعبر عن استعدادها لإجراء الحوار حول إدارة المنافذ الحدودية والمطارات، وأنها تنسق وتتعاون مع الحكومة العراقية بموجب الآلية التي حددها الدستور العراقي للوصول إلى حل مشترك يرضي الطرفين".
    يذكر أن مصدر جمركي إيراني قال لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إنه تم فتح معبري "تمرجين" و"برويز خان" مع إقليم كردستان العراق وعودة الحركة إلى ما كانت عليه قبل الإغلاق".
    وتوترت الأوضاع بين بغداد، وأربيل بعد الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في 25 أيلول / سبتمبر الماضي، وبدأت القوات الاتحادية في 16 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، عملية فرض الأمن والقانون في المناطق المتنازع عليها، وأسفرت عن استعادة المنشآت الحكومية والنفطية في محافظة كركوك واستعادة عدة مناطق أخرى متنازع عليها.

    انظر أيضا:

    سياسي عراقي: أزمة "كردستان" وصلت لطريق واضح المعالم
    حركة العبور في معبر برويزخان مع كردستان العراق عادت إلى طبيعتها
    إيران تعيد فتح معبرين حدوديين مع كردستان العراق
    حقيقة رفض العبادي لطلب أردوغان بشأن كردستان
    الكلمات الدلالية:
    الدستور العراقي, أخبار كردستان, السيطرة على المنافذ الحدودية, أزمة كردستان, حكومة إقليم كردستان, بغداد, كردستان
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