وزير الخارجية المصري يلتقي "العليا للتفاوض" السورية في القاهرة

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني، بأعضاء المكتب الرئاسي للهيئة العليا للتفاوض السورية، برئاسة نصر الحريري، بحضور أعضاء من مجموعة القاهرة للمعارضة السورية، في اجتماع يعد الأول من نوعه منذ تشكيل الهيئة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

© Sputnik. Morad Saeed مفاوضات بين الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة لإخلاء منطقة قرب إسرائيل

وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، نشره المتحدث باسمها المستشار أحمد أبو زيد، فإن اللقاء كان هدفه الأساسي هو لتباحث حول مستجدات الأزمة السورية، وتنسيق الجهود المبذولة من أجل دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة.

وقال أبو زيد في البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الهيئة العليا للتفاوض قدمت الشكر للخارجية المصرية، لدعوتها واستقبالها بالقاهرة، مؤكدين أنهم حرصوا على مشاركة كافة أعضاء المكتب الرئاسي في هذا اللقاء، تقديرا للدور المحوري الذي لعبته مصر في تشكيل وفد تفاوضي موحد من كافة تنظيمات المعارضة السورية.

وحسب البيان، أشاد وفد الهيئة العليا بالدور المصري الهام والمتوازن تجاه الأزمة السورية منذ بدايتها على الصعيدين السياسي والإنساني، فضلا عن المساهمة في إقرار عدد من مناطق خفض التصعيد.

© AFP 2017/ AXEL SCHMIDT سامح شكري يزور إثيوبيا الأسبوع المقبل

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكري أكد من جانبه على استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري الذي كان ولا زال يعاني من ويلات الاقتتال والدمار.

وشدد شكري على ضرورة استئناف المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا وأهمها القرار 2245، مع الترحيب بأية مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار.

ولفت أبو زيد إلى أن شكري أشاد بجدية وتنظيم وفد المعارضة السورية خلال جولات جنيف الأخيرة بعد توحيد صفوفها، حيث باتت تمثل طيفا أوسع من القوى والتيارات السياسية السورية، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن استحقاقات المرحلة القادمة.

وأكد وزير الخارجية على تطلع مصر لإحراز تقدم في العملية السياسية خلال الفترة المقبلة، مطالبا جميع الأطراف السورية والأطراف الفاعلة في الأزمة بتحمل مسئولياتها في هذا الصدد، ودعم الوفد التفاوضي الموحد.