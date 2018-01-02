تسجيل
19:47 02 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

    أكاديمي مصري: هذه الأسباب وراء تأجيل زيارة نائب ترامب إلى مصر وإسرائيل

    © REUTERS/ David Swanson/The Philadelphia Inquirer
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الدكتور أيمن عبدالشافي، الأكاديمي المصري المتخصص في الشأن الأمريكي، إن الحديث عن إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس إلى الشرق الأوسط ليس صحيحا.

    رغم استمرار الغضب من قرار ترامب، ما هي أهداف زيارة بنس إلى المنطقة؟
    وأضاف عبد الشافي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني: "من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول كسب وقت لإحداث تهدئة قبل وصول الرجل الثاني لمصر وإسرائيل".

    وتابع: "الأمريكيون يدركون حجم الأزمة التي خلقتها تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن القدس، بالإضافة للإجراءات التصعيدية التي تتخذها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ ذلك الوقت".

    وتابع: "كلا الأمرين وضع مايكل بنس، نائب الرئيس الأمريكي، في ورطة، فبعد الأزمة أعلنت عدة جهات داخل مصر وفي دول أخرى رفضها لقاء بنس، وهي لقاءات كانت محددة ومتفق عليها سلفا، لذلك كان على الرجل أن يؤجل زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، لحين التوصل إلى تهدئة تحول دون حدوث أزمة لدى وصوله".

    وأوضح الأكاديمي المصري أن إسرائيل جعلت إجراء الزيارة في موعدها صعبا، خاصة مع توجيهها عددا كبيرا من الدعوات إلى عدد من دول العالم، تطالبهم بانتهاج النهج الأمريكي ونقل سفاراتهم إلى القدس، وهو ما أثار بعض القادة العرب، الذين أرسلوا رسائل مباشرة وغير مباشرة لأمريكا، رافضة الإجراء الإسرائيلي".

    ولفت الدكتور أيمن عبد الشافي إلى أن إسرائيل كانت أول من أعلن عن تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس لمنطقة الشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى، كما أنها نشرت جدول الزيارات المتوقعة لإسرائيل من شخصيات بارزة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وحذفت منها اسم نائب الرئيس الأمريكي.

    وتوقع عبد الشافي أن تكون زيارة بنس إلى مصر وإسرائيل في مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل، ولكن لن يتم الإعلان عنها إلا قبلها بأيام قليلة.

    وتابع: "خلال هذا الشهر سوف تكون هناك مساع للتهدئة مع قيادات حركة فتح الفلسطينية، ليكونوا شركاء في اللقاءات التي من المقرر أن يجريها بنس خلال زيارته إلى إسرائيل".

    وأعلن المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي غارود أجين، مساء أمس الإثنين 1 يناير/ كانون الثاني 2018، أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول إلغاء زيارة مايكل بنس إلى منطقة الشرق الأوسط غير دقيق.

    وأكد أجين عبر صفحته على "تويتر"، أن نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس سيزور مصر وإسرائيل في وقت لاحق من الشهر الجاري وأن كل الأنباء المتناقضة التي تواردتها بعض وسائل الإعلام غير صحيحة.


    انظر أيضا:

    البيت الأبيض يعلق على رفض السلطة الفلسطينية مقابلة بنس
    رغم استمرار الغضب من قرار ترامب، ما هي أهداف زيارة بنس إلى المنطقة؟
    بنس: ترامب يدرس توقيت وكيفية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
    بنس يغادر مباراة كرة قدم بسبب جلوس اللاعبين أثناء النشيد الوطني
    ماذا يظهر انسحاب بنس قبل بدء كلمة لافروف
    الكلمات الدلالية:
    نقل السفارة الأمريكية إلى القدس, أخبار إسرائيل, أخبار مصر, نائب الرئيس الأمريكي, زيارة, مايك بنس, أمريكا, إسرائيل, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة فنية توضيحية لموضوع روسيا في عام 2046 تقدمها مجموعة المشروع الفني MXD
    روسيا عام 2046
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك