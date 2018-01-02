ارتفاع طفيف في عدد ضحايا العنف والإرهاب في العراق

سجلت إحصائية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" ارتفاعا طفيفا في حصيلة ضحايا أعمال العنف والإرهاب في البلاد خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالمقارنة بالشهر الذي سبقه، موضحة مقتل 69 مدنيا، وإصابة 142 آخرين خلال الشهر الأخير من العام الماضي، مقابل مقتل 63 مدنيا وجرح 140 آخرين في تشرين الثاني/نوفمبر.

وذكرت إحصائية "يونامي" الشهرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن "69 مدنيا قتلوا خلال الشهر الماضي، بينما أصيب 142 آخرون، ليس من بينهم رجال الشرطة، إثر أعمال عنف، وهجمات إرهابية"، موضحة "كانت بغداد الأكثر تأثرا بهذه الأعمال حيث قُتل 24 مدنيا، وجرح 98 مدنيا".

فيما قتل 15 مدنيا، وأصيب 6 آخرون في محافظة كركوك، شمال البلاد، والتي استعادت القوات الاتحادية السيطرة عليها منذ 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأكد "يونامي" أنها "لم تتمكن من إحصاء الحصول على بيانات من وزارة الصحة العراقية في محافظة الأنبار، لإحصاء عدد الضحايا المدنيين هناك".

وأضافت البعثة في بيانها أن "خلال عام 2017 قتل نحو 3298 مدنيا، وجرح 4781 آخرين، في أنحاء العراق عدا محافظة الأنبار التي لم تتوفر بيانات موثقة عن الضحايا فيها".

وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى العراق يان كوبيش عن خيبة أمله إزاء تقارب أعداد الضحايا بين الشهرين الماضيين، قائلا "بقاء هذه الأعداد كما هي يعد خيبة أمل لنا، ونأمل بحلول العام الجديد، أن تتناقص هذه الأعداد بشكل كبير، بما يعكس طموحاتنا حول عودة الاستقرار والسلام إلى العراق".

وانخفضت أعداد ضحايا العنف والإرهاب في العراق عن تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث قُتل 114 مدنيا فيما أصيب 244 آخرين، إثر أعمال العنف والإرهاب.

واحتفل العراق في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي بـ "يوم النصر" على تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي الانتصار بشكل نهائي على التنظيم، وانتهاء العمليات العسكرية ضد الإرهاب في البلاد.