الحكومة الأردنية تدين قرار "الكنيست" بشأن القدس

حذرت الحكومة الأردنية من خطورة الخطوات التي اتخذتها إسرائيل مؤخراً، مثل سن "قانون أساس القدس" الذي تم التصويت لصالح تعديله مساء أمس. وأدانت تبني الكنيست الإسرائيلي لقانون أساس القدس.

عمان — سبوتنيك وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (بترا) مساء اليوم الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني، أن "القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يُحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ووفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة".

وشدد على أن "جميع الخطوات أحادية الجانب التي تهدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، بما فيها ما يُسمى بـقانون أساس القدس الذي تم التصويت لصالح تعديله مساء أمس".

كما حذّر المومني من

"خطورة الخطوات التي اتخذتها إسرائيل مؤخراً، مثل سن هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، والتي تقوض حل الدولتين".