قذيفتان من سوريا تسقطان على الأراضي التركية

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التي تديرها الدولة في تركيا، أن قذيفتين من سوريا سقطتا على إقليم خطاي بجنوب شرق تركيا اليوم الثلاثاء، لترد القوات الحدودية التركية بإطلاق النار.

© AFP 2017/ Yasin Akgul إيران تحذر رعاياها في تركيا: ابتعدوا عن التجمعات والأسواق

وقالت الأناضول إن القذيفتين جاءتا من منطقة سورية يسيطر عليها الجيش السوري، مضيفة أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو بشرية بعدما أصابت القذيفتان منطقة ريفية بمقاطعة يايلاداغي الحدودية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد وصف الرئيس السوري بشار الأسد بالإرهابي، وقال إن من المستحيل لجهود السلام في سوريا أن تستمر إذا ظل الأسد في السلطة.

وتطالب تركيا بالإطاحة بالأسد من السلطة.

وأعلنت تركيا أن شغلها الشاغل في سوريا هو قتال كل من وصفتهم بالإسلاميين المتشددين ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها حليفة لحزب العمال الكردستاني الذي يشن هجمات مسلحة على جنوب شرق تركيا.