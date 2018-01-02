مصدر عسكري: الجيش السوري يستعيد قرى وبلدات في ريف حماة

دمشق — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء إن "الجيش السوري استعاد قرى وبلدات الخوين الكبير والزرزور ورسم شم الهوى — النيحة والمشرف وقليعات طويبية بريف حماة الشمالي الشرقي".

وأضاف المصدر أن هناك "معارك عنيفة يخوضها الجيش السوري ضد تنظيم جبهة النصرة في إطار عملياته العسكرية باتجاه إدلب"، والتي أسفرت عن "القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم وتدمير عتادهم وأسلحتهم بينها عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات ثقيلة".

وفي ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، تنتشر مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصر والمجموعات المتحالفة معها.

وكان الجيش السوري قد استعاد سيطرته السبت الماضي على بلدة عطشان الواقعة بريف حماة الشمالي الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة ضد تنظيم "جبهة النصرة"، والفصائل المتحالفة معه.