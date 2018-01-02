أمريكا توقف تمويل برامج دعم اللاجئين الفلسطينيين

قالت نيكي هيلي، المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قرارا بوقف تمويل برامج دعم اللاجئين الفلسطينين.

© REUTERS/ MIKE SEGAR نيكي هيلي تعلق على احتجاجات إيران وأكدت هيلي في تصريحات صحفية أن "الرئيس (دونالد ترامب) سوف يوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حتى يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى".





وأشارت هيلي في تصريحاتها إلى أن الولايات المتحدة كذلك ستعيد النظر في الدعم الذي تقدمه لباكستان وقالت: "الرئيس مستعد لبذل كل ما بوسعه، لوقف كل التمويل المقدم إلي باكستان لأنها لا تزال تؤوي الإرهاب وتدعمه".





وتابعت: "باكستان لعبت لعبة مزدوجة لسنوات، إنهم يعملون معنا في بعض الأحيان، كما أنهم يؤون الإرهابيين، الذين يهاجمون قواتنا في أفغانستان".