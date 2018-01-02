خطة إسرائيل الأمنية بشأن القدس مهددة بالفشل لهذا السبب

وتحتوي الخطة على توفير ونشر أجهزة ومعدات أمنية ومضاعفة عدد رجال الأمن ومراكز الشرطة في محيط المسجد الأقصى وعلى بواباته وفي شوارع المدينة.
وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أنها قامت بتوفير الموظفين ووضعت خطة منظمة لتنفيذ القرار، إلا أن التنفيذ يحتاج لتمويل مالي كبير، ومن دونه سيكون من الصعب تنفيذها.
وعلى جانب أخر أعلنت وزارة المالية أنه سيتم مناقشة مسألة إدراج تمويل الخطة ضمن الميزانية خلال جلسة حكومية من المقرر عقدها في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري.
كما أشارت مصادر في وزارة المالية أن التخصيص النقدي للخطة سيتم خلال ستة أشهر، وستتم تلبية المتطلبات المالية للخطة.
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