فلسطين: لن نخضع لـ"ابتزاز" ترامب بسبب تهديده بوقف المساعدات للسلطة

أعلنت مسؤول فلسطينيية، اليوم الأربعاء، 3 يناير/كانون الثاني، أن بلاده لن تخضع لـ"ابتزاز" الرئس الأمريكي دونالد ترامب بعد تهديده بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية، لعدم الرغبة في التفاوض مع إسرائيل.

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE في تغريدة جديدة... ترامب يهدد الفلسطينيين

ونقلت "فرانس برس"، عن المسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، قولها: ""لن نخضع لابتزاز ترامب بسبب تهديده بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية".

وأضافت "الرئيس ترامب خرب سعينا إلى السلام والحرية والعدالة، والآن يلوم الفلسطينيين على عواقب أعماله اللامسؤولة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدة على "تويتر"، صباح اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قد توقف التمويل للفلسطينيين لأنهم "لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات السلام".

وقال ترامب، إن واشنطن تعطي الفلسطينيين "مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل"، مضيفا أن الولايات المتحدة جنبت مدينة القدس "الجزء الأصعب" من جدول أعمال المفاوضات، مهددا الفلسطينيين، "لكن عندما لا يرغب الفلسطينيون فى المشاركة في مفاوضات السلام، فلماذا ندفع مبالغ ضخمة لهم فى المستقبل؟".