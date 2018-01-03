قتيل بانفجار عبوة ناسفة أمام مسجد في عدن جنوب اليمن

قٌتل شخص صباح اليوم الأربعاء في انفجار عبوة ناسفة أمام مسجد في محافظة عدن، جنوبي اليمن.

صنعاء-. وقال مصدر محلي في محافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" إن "عبوة ناسفة انفجرت أمام مسجد العيدروس في الشيخ عثمان اليوم الأربعاء، أثناء محاولة إرهابي زرعها أمام باب المسجد".

وأضاف المصدر أن "الانفجار أسفر عن مصرع الإرهابي الذي كان يقوم بزرعها، وإلحاق أضرار مادية في المكان".

فيما قال مصدر آخر أن القتيل الذي لقي مصرعه جراء انفجار عبوة كانت مزروعة أمام المسجد كان مواطنا عاديا".

وفتحت الشرطة اليمنية تحقيقا لكشف الملابسات وتحديد هوية القتيل.

يذكر أن اليمن يشهد نزاعا مسلحا منذ عام 2014 بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي بدأ تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 بعملية عسكرية تحت اسم "عاصفة الحزم" لدعمها، وبين جماعة "أنصار الله" [الحوثيين] والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وقد أسفر النزاع عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، حسب معطيات الأمم المتحدة.