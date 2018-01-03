أول تعليق من الملك سلمان على مقتل القاضي "الجيراني" (صور)

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن مواساته لذوي الشيخ محمد عبدالله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف الذي اختطف وقتل من قبل عناصر إرهابية.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER مقتل قاض سعودي "مختطف" في العوامية

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية " واس "، ان الملك سلمان استقبل، أمس الثلاثاء، ذوي الشيخ الجيراني بمكتبه في قصر اليمامة في الرياض، مؤكدة حضور الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وقالت الوكالة، إن أقارب قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف "عبروا عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته لهم في فقيدهم، داعين الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزل له الأجر والمثوبة".

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قالت إن الشيخ، محمد عبد الله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث السعودية، قتل، بعد اختطافه قبل عام من أمام منزله في بلدة "تاروت" بالعوامية.

وقالت الداخلية، في بيان لها: "المتورطون في الجريمة قتلوا الشيخ الجيراني وأخفوا جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى الصالحية، والعمليات الأمنية أسفرت عن القبض على أحد المتورطين في الجريمة ويدعى زكي محمد سلمان الفرج".

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