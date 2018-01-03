الأمير طلال يكشف حقيقة إضرابه عن الطعام (صورة)

وقال عبدالعزيز بن طلال، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سيدي الوالد بصحة طيبة، وكل ما أثير حول صحته عارٍ عن الحقيقة، وقد دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبيعيه وخرج ولله الحمد وهو ينعم بالصحة الوافرة، وكل ما عدا هذا عن صحته ملفق".
سيدي الوالد بصحة طيبة، وكل ما أثير حول صحته عارٍ عن الحقيقة، وقد دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبيعيه وخرجَ ولله الحمد وهو ينعم بالصحةِ الوافرةِ، وكُل ما عدا هذا عنْ صحته مُلفقٌ.— عبدالعزيز بن طلال (@AAzizTalal) ١ يناير، ٢٠١٨
في هذه الأثناء، تداول ناشطون صورة للأمير طلال بن عبدالعزيز، مساء أمس الثلاثاء، وهو جالساً في قصره بالعاصمة السعودية الرياض.
وظهر الأمير طلال، في الصورة، وهو يجلس على الكرسي، ويتصفح أوراقاً كانت بين يديه، وقال الناشطون إن الصورة جاءت ردا على تقرير الـ"ميدل إيست"، بشأن إضرابه عن الطعام.
أيتها الجعيرة..@AJArabic— عناد العتيبي🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) January 2, 2018
.
هذه صورة التقطت مساء أمس
لـ #الأمير_طلال_بن_عبدالعزيز
.
كفاكم نباحا يامرتزقة… pic.twitter.com/L0vSvNuWOy
وكان موقع "ميدل إيست" البريطاني، قد أفاد أن الأمير البالغ من العمر 86 عاماً، والأخ غير الشقيق للملك سلمان، امتنع عن الطعام في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد وقت قصير من اعتقال ابنه الأول، الوليد، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وفَقَد 10 كيلوغرامات من وزنه في شهرٍ واحد.
وأضافت الصحيفة، أن الأسبوع الماضي شهد توصيل أنبوب تغذية بجسد الأمير طلال، لكنَّ حالته لا تزال ضعيفة في مستشفى الملك فيصل بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك وفقاً لعدد من الأشخاص الذين زاروه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)