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12:12 03 يناير/ كانون الثاني 2018
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    الوليد بن طلال

    الأمير طلال يكشف حقيقة إضرابه عن الطعام (صورة)

    © AP Photo/ Hassan Ammar
    العالم العربي
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    علق الأمير عبدالعزيز بن طلال، على الأنباء التي تناولت صحة والده الأمير طلال بن عبدالعزيز خلال الأيام الماضية، وحقيقة دخوله في "إضراب عن الطعام" احتجاجا على ولي العهد السعودي واحتجاز نجله الأمير بن طلال.

    الملك سلمان أثناء توقيعه على موازنة 2018
    © REUTERS/
    صحيفة: أخو الملك سلمان يضرب عن الطعام احتجاجا على ولي العهد
    ونفى الأمير عبدالعزيز بن طلال الأنباء التي تناولت صحة والده الأمير طلال بن عبدالعزيز خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تقرير نشره موقع "ميدل إيست" البريطاني، حول قيام الأمير طلال بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على حملة التطهير التي أمر بها ابن أخيه، ولي العهد محمد بن سلمان، واحتجاز ثلاثة من أبنائه.

    وقال عبدالعزيز بن طلال، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سيدي الوالد بصحة طيبة، وكل ما أثير حول صحته عارٍ عن الحقيقة، وقد دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبيعيه وخرج ولله الحمد وهو ينعم بالصحة الوافرة، وكل ما عدا هذا عن صحته ملفق".

    في هذه الأثناء، تداول ناشطون صورة للأمير طلال بن عبدالعزيز، مساء أمس الثلاثاء، وهو جالساً في قصره بالعاصمة السعودية الرياض.

    وظهر الأمير طلال، في الصورة، وهو يجلس على الكرسي، ويتصفح أوراقاً كانت بين يديه، وقال الناشطون إن الصورة جاءت ردا على تقرير الـ"ميدل إيست"، بشأن إضرابه عن الطعام.

    وكان موقع "ميدل إيست" البريطاني، قد أفاد أن الأمير البالغ من العمر 86 عاماً، والأخ غير الشقيق للملك سلمان، امتنع عن الطعام في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد وقت قصير من اعتقال ابنه الأول، الوليد، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وفَقَد 10 كيلوغرامات من وزنه في شهرٍ واحد.

    وأضافت الصحيفة، أن الأسبوع الماضي شهد توصيل أنبوب تغذية بجسد الأمير طلال، لكنَّ حالته لا تزال ضعيفة في مستشفى الملك فيصل بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك وفقاً لعدد من الأشخاص الذين زاروه.

    انظر أيضا:

    صراع الكبار... سر استهداف بن سلمان الوليد بن طلال ومليارديرات المملكة
    وكالة أمريكية: ابن سلمان يرغب فيما هو أكثر من مجرد مليارات الوليد بن طلال
    صحيفة: نقل الوليد بن طلال إلى المستشفى وبن سلمان يتجه لعفو ملكي
    فاينانشال تايمز: الوليد بن طلال رفض التسوية ويستعد لمصيره
    صحيفة: بن سلمان في ورطة بسبب الوليد بن طلال
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