الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية لترامب: القدس ليست للبيع

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن مدينة القدس ومقدساتها ليست للبيع، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف تمويل برامج دعم اللاجئين.

وأضاف، اليوم الأربعاء 3 يناير / كانون الثاني: "القدس ليست للبيع لا بالذهب ولا بالفضة"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنها أنها ستتخذ قرارا بوقف تمويل برامج دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إذا لم يعد الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين.

وقال أبو ردينة: "السلام الحقيقي يعتمد على الشرعية العربية والدولية التي يكون هدفها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية واشنطن بأن تلتزم بمبادئ ومرجعيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، للحفاظ على مصالحها في الشرق الأوسط، وحتى لا تدفع المنطقة إلى الهاوية.