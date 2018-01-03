قوات عراقية ترمم سواترها على الشريط الحدودي مع سوريا لمنع هجمات "داعش"

أعلن مسؤول في هيئة الحشد الشعبي العراقية بدء ترميم وتأهيل الساتر العسكري على الشريط الحدودي مع سوريا، شمال غربي البلاد؛ لمنع هجمات تنظيم "داعش" عناصره من سوريا.

© AP Photo/ القوات العراقية تدمر معمل للتفخيخ شمالي بعقوبة

القاهرة — سبوتنيك . ونقل إعلام هيئة الحشد الشعبي عن مدير الهندسة العسكرية ذو الفقار العارضي، اليوم الأربعاء، إن "فرق الهندسة العسكرية شرعت، أمس الثلاثاء، بتأهيل وترميم الساتر الحدودي مع سوريا من منطقة الجغيفي شمال غرب نينوى، بمسافة أكثر من 120 كيلومترا".

وأضاف العارضي "الهندسة العسكرية عززت نقاطها العسكرية والمتاريس الأمنية لقطعات الحشد الشعبي والتشكيلات الأخرى في المنطقة الحدودية لمنع أي تسلل أو هجمات لعناصر داعش".

وتمتد "سواتر" قوات الحشد الشعبي على طول الشريط الحدودي مع سوريا، حيث تتحصن وتتمركز القوات خلفه للتصدي للهجمات المتكررة التي يشنها "داعش" من داخل الأراضي العراقية.