السعودية تبدأ العمل بنظام التأشيرة السياحية لمواطني 65 دولة

أعلن مدير هيئة السياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة، محمد العمري، أن السعودية ستبدأ العمل بنظام التأشيرة السياحية لمواطني 65 دولة، كمرحلة أولى، وترتفع أعداد الدول في المراحل اللاحقة، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "الاقتصادية"، اليوم الأربعاء.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER السعودية تبدأ بإصدار تأشيرات سياحية مع بداية 2018

القاهرة- سبوتنيك . وأوضح العمري، أن التأشيرة السياحية تصدر لمواطني هذه البلدان، "شريطة أن تكون عبر منظمي الرحلات والبرامج من شركات سعودية، وفق أنظمة معينة"، مبيناً أن التأشيرات السياحية تعمل بمسار مختلف عن رحلات المعتمرين والحجاج.

وبحسب السلطات السياحية في مكة، فإن عدد المستفيدين من رحلات ما بعد العمرة في المرحلة التجريبية، خلال عام 2017، بلغ نحو ثلاثة آلاف معتمر، من أصل 6.7 مليوناً.

وأكد مسؤول "مبادرة السعودية وجهة المسلمين"، خالد طاهر، أن "المبادرة" تستهدف أربع شرائح، هم المعتمرين والزوار من المسلمين، والزوار المسلمين من قطاع الأعمال، وضيوف الدولة من المسلمين، وركاب الترانزيت من المسلمين.

ونقلت الصحيفة عن طاهر، قوله، "نعمل على تقديم برامج ثقافية جاذبة، وخدمات سياحية راقية، وابتكار الأفكار التي من شأنها أن تثري رحلات المعتمرين والزائرين لبلاد الحرمين".

وتستخدم المبادرة 7 عناصر أساسية لتفعيل نشاطها، هي، المعارض والمؤتمرات، المسارات السياحية، رحلات ما بعد العمرة، الصحة والاستشفاء، التراث الحضاري، التأشيرات السياحية، الاستثمار".

وحددت "المبادرة" 13 موقعاً أثرياً و10 متاحف لتكون مصدرا للسياحية الأساسية، كزيارة المواقع التاريخية وزيارة التراث العمراني وزيارة المتاحف والمواقع الأثرية، التي تزخر بها مناطق المملكة، وكذلك الرحلات الكشفية والبرية، وأيضاً السياحة العلاجية.