بالصور سقوط ثلاثة عناصر لحزب الله بكمين في سوريا

انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي، صورا للعناصر تابعة لـ "حزب الله" قيل أنها قتلت في كمين في بلدة حميمة في محافظة دير الزور السورية.

ووردت معلومات أخرى عن سقوط العديد من الجرحى من بين صفوف الحزب خلال التصدي للمسلحين في بلدة الحميمة، وقد نشر رواد التواصل الغجتماعي صورا للقتلى الثلاثة.

وذكرت مصادر أخؤى أسماء القتلى الثلاثة الذين سقطوا في الكمين وهم حسين قاسم من بلدة قليلة الجنوبية و حسن نصار من بلدة عيتا الجنوبية و فهد صقر من بلدة السماقيات على الحدود اللبنانية السورية.