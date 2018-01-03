وفد إقليم كردستان يزور بغداد للقاء العبادي

قال النائب عن التحالف الكردستاني، أحمد حمه، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، الأربعاء، 3 يناير/ كانون الثاني، إن وفد من إقليم كردستان يزور بغداد يوم غد الخميس، لبحث الخلافات العالقة.

© AP Photo/ كردستان نرحب بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم

وأفاد حمه، بأن الوفد يتلقي برئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وبمجموعة من رؤساء الكتل والكيانات السياسية في العاصمة بغداد.

وعن الملفات التي يحملها الوفد، أكد النائب عن التحالف الكردستاني، أنها تركز على حل الأزمة القائمة بين الحكومة الاتحادية، وإقليم كردستان، والمباحثات لحل المشاكل العالقة، ومسألة الانتخابات والتحالفات المستقبلية، وتشكيل الحكومة، والديمقراطية، والعلاقة الكردية العربية.

وأوضح حمه، أن الوفد مشكل من ثلاث كيانات سياسية كردية هي: حزب حركة التغيير، والجماعة الإسلامية، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة.

الجدير بالذكر، أن الأزمة قائمة بين بغداد وإقليم كردستان، منذ إجراء الأخير استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/ أيلول العام الماضي، الأمر الذي أغضب بغداد ودفع إلى تحرك عسكري في استعادة مناطق متنازع عليها دستوريا بين الجانبين في شمال البلاد.

وتتضمن الأزمة مشاكل عدة على رأسها، إدارة المناطق المسماة "متنازع عليها" وفق المادة 140 من الدستور، وأبرزها كركوك التي تعتبر أغنى مدن العراق نفطياً، بالإضافة إلى إدارة المنافذ الحدودية، ومستحقات قوات البيشمركة والموظفين في الإقليم وحصته من الموازنة الاتحادية.