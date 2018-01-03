عودة آلاف الهاربين من بطش "داعش" إلى أبرز مدن العراق

أعلن قائممقام قضاء عنة، سعيد فياض، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، 3 يناير/كانون الثاني، عودة نحو خمسة آلاف شخص نازح، إلى القضاء بعد تحريره من "داعش" الإرهابي.

وأوضح فياض، أن الأشخاص من ألف عائلة عادت إلى مختلف مناطق قضاء عنة، غربي الأنبار، غرب العراق، منوها ً إلى أن العودة مازالت مستمرة للنازحين إلى القضاء بشكل يومي.

© AP Photo/ القوات العراقية تدمر معمل للتفخيخ شمالي بعقوبة

ونوه القائممقام، إلى أن بعض العائلات النازحة، لم تعد بعد إلى قضاء عنة، بسبب رغبتها في إكمال الموسم الدراسي الحالي كله أو حتى امتحانات منتصف السنة.

الجدير بالذكر، أن القوات العراقية حررت قضاء عنة بالكامل من سيطرة "داعش" الإرهابي، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد نحو أسبوع من انطلاق العمليات العسكرية، بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وخسر تنظيم "داعش" كل ناطق سيطرته في الأراضي العراقية شمالا وغربا، وآخرها الحدود الدولية مع سوريا، في غربي الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد.

وتعتبر مدينة عنة، من أطول المدن القديمة فهي تمتد على ضفة نهر الفرات اليمنى مسافة 20 كلم، وتبعد عن الرمادي، مركز الأنبار، بـ212 كلم، وهي ترتقي إلى زمن الدولة الآشورية، وتحتوي على أثار إسلامية عدة منها منارة لمئذنة قديمة مثمنة الشكل — فريدة في شكلها وعمارتها بالمقارنة مع منائر العراق حيث بنيت من كسر الحجر والجص، ويعتقد إنها تعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي.