الجيش اليمني يسيطر على موقع تبة مالك من قبضة "أنصار الله" في محافظة تعز

استعادت قوات الجيش اليمني السيطرة على موقع تية مالك بمحافظة تعز جنوبي غرب اليمن بعد معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيون" خلفت 12 قتيلا وجريحا من الأخير.

صنعاء —. ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، اليوم الأربعاء، عن قائد جبهة الجيش اليمني في مديرية مقبنة العقيد حميد الخليدي، قوله إن "قوات الرئيس هادي سيطرت على موقع تبة مالك في عزلة القحيف بمديرية مقبنة عقب معارك مع مسلحي أنصار الله أسفرت عن مقتل 8 مسلحين وإصابة 4 آخرين".

وأضاف "على الجهة الشرقية من تعز قتل 3 من أنصار الله وإصابة 4 باستهداف قوات الجيش اليمني تجمعاً لهم".

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس هادي، المدعومة من التحالف منذ 26 آذار/مارس 2015، وبين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ "حركة أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.