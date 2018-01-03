الجيش اليمني يسيطر على موقع تبة مالك من قبضة "أنصار الله" في محافظة تعز

وأضاف "على الجهة الشرقية من تعز قتل 3 من أنصار الله وإصابة 4 باستهداف قوات الجيش اليمني تجمعاً لهم".
ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس هادي، المدعومة من التحالف منذ 26 آذار/مارس 2015، وبين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ "حركة أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.
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