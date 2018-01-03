الكنيست يوافق على قانون يسمح بإعدام فلسطينيين هاجموا أهدافا إسرائيلية

وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 3 يناير/ كانون الثاني، بالقراءة الأولية على مشروع قانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

© AFP 2017/ THOMAS COEX خطة إسرائيل الأمنية بشأن القدس مهددة بالفشل لهذا السبب

القدس- سبوتنيك وصوت لصالح مشروع القانون، الذي تقدم به حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، 52 عضوا، في حين عارضه 49.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مباحثات سبقت مداولات الكنيست، قد طالب النواب بالتصويت لصالح تمرير القانون بالقراءة التمهيدية، موضحا أنه في أعقاب هذا التصويت ستجرى مناقشة شاملة حول القانون في مجلس الوزراء.

وينص مشروع القانون أنه في حال تمت إدانة منفذ عملية بالقتل فإنه سيصبح بإمكان وزير الدفاع الإسرائيلي منح المحكمة العسكرية صلاحيات لفرض حكم الإعدام عليه.