وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ترد على تهديد ترامب بقطع المساعدات

© AP Photo/ Seth Wenig أمريكا توقف تمويل برامج دعم اللاجئين الفلسطينيين

وأكدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأنها لم تتلقى أي تصريح أو بيان من قبل الإدارة الأميركية بأي تغيير على التمويل الأميركي للوكالة، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتوقف عن تمويل المنظمة الدولية.

وقال الناطق الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع، في بيان صحفي: "إنه لم يتم إعلامنا بأي تغيير على سياسة التمويل الأميركي للوكالة".

وأضاف مشعشع: "سنعمل بلا هوادة مع كافة شركائنا لتغطية المتطلبات التمويلية لعام 2018، ونحن ممتنون لهم على دعمهم".