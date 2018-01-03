إسرائيل: قذيفة صاروخية ثالثة أطلقت من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 3 يناير/ كانون الثاني، إن قذيفة صاروخية ثالثة أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وكتب الجيش، على "تويتر"، يقول "منذ لحظات قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية".

Moments ago, a third rocket was launched from the Gaza Strip at Israeli territory — IDF (@IDFSpokesperson) January 3, 2018

​من جهته، كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يقول "قبل قليل أطلقت قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

كما أشار أدرعي إلى أنه تم تفعيل الصافرات في المنطقة التي تم رصد سقوط القذيفة فيها، مؤكدا أنه بعد تمشيط المنطقة لم يتم العثور على مؤشرات لسقوط قذائف في الحادثين السابقين اليوم.

قبل قلبل أطلقت قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه الاراضي الاسرائيلية وتم تفعيل الصافرات في المنطقة التي تم رصد سقوط القذيفة فيها.

نؤكد انه وبعد تمشيط المنطقة لم يتم العثور على مؤشرات لسقوط قذائف في الحادثيْن السابقيْن اليوم #عاجل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 3, 2018

​وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم إن قذائف صاروخية أطلقت من غزة على البلدات المتاخمة للقطاع.

Moments ago, a rocket was launched from the Gaza Strip at Israeli territory — IDF (@IDFSpokesperson) January 3, 2018

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