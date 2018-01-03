تسجيل
20:24 03 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر

    ماذا حدث للطالب الليبي معتصم المصراتي حينما قاتل ضمن قوات حفتر

    © AP Photo/ Mohammed El-Sheikhy, File
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    انضم طالب الاقتصاد الليبي معتصم المصراتي إلى قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا ليقاتل بجانبها.

    فقد طالب الاقتصاد معتصم المصراتي ساقه في هجوم بقذيفة صاروخية في أبريل/ نيسان 2014 بينما كان يقاتل في بنغازي مسقط رأسه.

    كان المصراتي انضم في ذلك الوقت للقوات التي بدأت تلتف حول القائد العسكري الليبي خليفة حفتر الذي بدأ بعد ذلك بأسابيع حملة للسيطرة على بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية، حسب رويترز.

    الأمم المتحدة تحترم سيادة الدول ولا تتدخل بما يمس هذه السيادة، وحق الترشح في الانتخابات شأن داخلي يحدده قانون انتخابات نافذ.

    ​وحفتر هو الشخصية المهيمنة حاليا في شرق ليبيا والمرشح المحتمل في الانتخابات التي قد تجرى بحلول نهاية العام.

    وقد أعلن تحقيق النصر في بنغازي في يوليو تموز 2017 رغم تواصل القتال في إحدى مناطق المدينة حتى الأسبوع الماضي، حسب رويترز.

    لاجئين
    © Sputnik. Sergei Stroitelev
    العالم يطوي صفحة من مآسي اللجوء في 2017 بنجاح أول عملية إجلاء من ليبيا إلى إيطاليا

    وتسبب الانقسام الحاصل في ليبيا منذ 2014 بين فصائل عسكرية متنافسة وحكومتين متنافستين في حدوث تراجع اقتصادي وانهيار الخدمات الصحية التي تركت الكثير من قدامى المحاربين يعتمدون إلى حد كبير على أنفسهم، حسب رويترز.
    وتلقى المصراتي رعاية طبية في العام الذي أصيب فيه وحصل على ساق صناعية أتاحت له العودة للدراسة في كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي والعمل في سوق للأسماك.
    وقال المصراتي "بداية 2014 تلقيت اهتمام ولكن الآن مقصرين في حق الجرحى كلهم".، حسب رويترز.
    ولا يزال المصراتي مؤيدا لحفتر الذي استهدفت حملته في بنغازي التي حملت اسم "عملية الكرامة" إسلاميين متشددين ومعارضين آخرين بعضهم من المعارضين السابقين الذين حاربوا للإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
    وقال المصراتي "حاربت وقاتلت ووهبت نفسي للوطن وخلاص والحمد لله لم يأخذ عمري أخذت نصيبي من الحرب. اضطررت للعودة إلى عملي في البنكينة (سوق الأسماك) وأرجع إلى جامعتي".
    وأضاف "يوجد ناس (فقدوا أرجلهم) لم يتم تركيب بديل لهم مثلي.. رغم أن آخرين حصلوا على أطراف صناعية.. فيه ناس معنوياتها عالية تقدر تجري مثلي أنا.. تقدر تواكب الحياة لكن هم غير مهتمين بهم".
    ولا توجد تقديرات مستقلة لإجمالي القتلى والجرحى جراء القتال في بنغازي رغم أن أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر قال إن نحو ستة آلاف من رجالهم قتلوا، حسب رويترز.
    وقال العقيد ميلاد الزاوي إن القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي والتي أدت دورا بارزا في القتال فقدت نحو 1500 رجل بالإضافة إلى 2500 جريح.
    وحصل المحاربون القدامى على مكافأة بمبلغ 2000 دينار أي ما يساوي حاليا 225 دولار فقط بسعر السوق السوداء التي تحدد أسعار الكثير من السلع في ليبيا.
    ورغم أن حكومات أجنبية نقلت بعض المقاتلين الجرحى إلى الخارج للعلاج فإن السعي للحصول على رعاية طبية خارج البلاد أصبح مكلفا للغاية لمعظم الأشخاص، حسب رويترز.
    وفي بنغازي أدى النضال اليومي في مواجهة نقص السيولة والتضخم إلى تبدد الآمال الناجمة عن قرب نهاية القتال، حسب رويترز.
    قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017 بتوثيق وقوع 6 إصابات في صفوف المدنيين – 5 حالات وفاة وإصابة واحدة بجروح – وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا:https://t.co/MxAmgJTj09 pic.twitter.com/dzo77O95JA

    ​وقال المصراتي "بنغازي مليئة بدماء الشهداء. أم الشهيد تريد الوطن يرتاح تريد سيولة تريد المخبز غير مزدحم..(تريد) البنزين المتوفر والكهرباء.. أم الشهيد ترتاح حينئذ".

    انظر أيضا:

    كاتب تركي: البغدادي قتيلا خلال 6 أشهر و"داعش" للتمركز في ليبيا أو الفلبين
    بدء إصلاح خط أنابيب تعرض لتفجير في ليبيا
    هل تشهد ليبيا انتخابات أم "تفويضا" للجيش؟
    2017 عام هروب المهاجرين من جحيم ليبيا
    حفتر: الحل في ليبيا انتخابات نزيهة وشفافة...وإلا التفويض (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الأمم المتحدة, حفتر, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة فنية توضيحية لموضوع روسيا في عام 2046 تقدمها مجموعة المشروع الفني MXD
    روسيا عام 2046
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك