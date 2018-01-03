رئيس البرلمان العراقي يبحث مع السفير الأمريكي ملف إعادة الإعمار وعودة النازحين

بغداد- سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان العراقي اليوم الأربعاء، "التقى الجبوري اليوم السفير الأمريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيزها بما يضمن مصلحة البلدين".

وبحث الجانبان التنسيق المشترك في ملف مكافحة الارهاب، وملف اعادة اعمار المناطق المحررة وعودة النازحين إليها.

وأكد الجبوري أن العراق يتجه، خلال المرحلة المقبلة، إلى إعادة إعمار وتأهيل مناطقه المدمرة جراء سيطرة تنظيم "داعش" الذي أسهم في نزوح الملايين من أبناء الشعب"، لافتاً إلى أن الشروع بهذا الملف يستدعي جهوداً دولية كبيرة ومساعدة الدول الصديقة من أجل ضمان عودة سريعة وآمنة للعوائل النازحة إلى مدنها المحررة.

كما دعا رئيس مجلس النواب العراقي إلى توحيد الجهود الاقليمية والدولية من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية، التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار العراق والمنطقة".

من جانبه أكد السفير سيليمان دعم بلاده للعراق ومساندته في حربه ضد الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى مدنه المحررة عبر الإعمار والاستثمار، وعلى كافة المستويات.