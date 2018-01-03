لأول مرة في تاريخ البنك المركزي المصري... احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 37 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز 37 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2017، وذلك لأول مرة في تاريخه.

© Sputnik. Natalia Seliverstova صندوق النقد الدولي يحدد ضوابط حصول مصر على دفعات قرض الـ12 مليار دولار

القاهرة — سبوتنيك . وقال مصدر من البنك المركزي، في تصريح لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، اليوم الأربعاء، إن "الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية تجاوز حاجز 37 مليار دولار لأول مرة في تاريخه بنهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2017، ليسجل 37.019 مليار دولار مقابل 36.732 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر السابق عليه بزيادة قدرها 296 مليون دولار".

وأضاف المصدر أن "الاحتياطي النقدي زاد في ديسمبر رغم سداد مبلغ 2 مليار دولار لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والتزامات على جهات حكومية لصالح جهات دولية".

وكان البنك قد تسلم في الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول مبلغ 2 مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بدء تعافي حجم احتياطيه النقدي من العملات الأجنبية ليبلغ 36.703 مليار دولار خلال نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مسجلا المستوى الأعلى في تاريخه، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 24.4 بالمئة على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر الماضي ما يقدر نسبته بـ1.166 مليار دولار.

يذكر أن الحكومة المصرية اتخذت قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، مما أدى لتدهور كبير في قيمة الجنيه المصري، وعدم توفر العملات الأجنبية بسهولة في السوق، ما اضطر البنك المركزي لاتخاذ إجراءات من بينها فرض قيود على السحب للأفراد والشركات.