استطلاع: الفساد ينتشر في السعودية بأشكاله المختلفة

ونشرت صحيفة "سبق" نتائج الدراسة، والتي أظهرت أن 74% من المشاركين في الدراسة التي قامت على أساس استطلاع رأي المواطنين، يرون أن استغلال النفوذ هو أخطر أشكال الفساد في السعودية.

ويرى 67% أن الأخطر هو اختلاس وتبديد الأموال كما أشار 54% إلى أن الرشوة هي أخطر أشكال الفساد، بينما حققت الوساطة والمحسوبية نسبة 41%.

واستكمالا لنتائج الدراسة، يرى 74% من المشاركين في الاستطلاع أن الحكومة السعودية لن تتخذ أي إجراءات لمكافحة الفساد.

يذكر أن الدراسة شارك فيها 7406 أشخاص، بنسبة تجاوزت 98% للفئة العمرية من 31 إلى 35 عاما.