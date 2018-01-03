الاتحاد الأوروبي يدين قانون إعدام الفلسطينيين ويعتبره خطوة "مهينة"

أدان الاتحاد الأوروبي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون الإعدام للفلسطينيين واعتبره خطوة "مهينة" وتتعارض مع الكرامة الإنسانية.

© AP Photo/ Ariel Schalit الكنيست يوافق على قانون يسمح بإعدام فلسطينيين هاجموا أهدافا إسرائيلية

القدس — سبوتنيك. وندد مكتب الاتحاد الأوروبي في إسرائيل مصادقة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" اليوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون الإعدام" بحق فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

ووصف الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة في بيان لها بأنها "مهينة، وتتعارض مع الكرامة الإنسانية".

وأضاف البيان "إن الإعدام قصاص لا إنساني ومهين، وليس له أي تأثير رادع".

وختم البيان بالقول إن القانون "يسمح بحدوث وضع قد يرتكب فيه القضاء خطأً قاتلاً لا عودة عنه".

وصوت "الكنيست" لصالح مشروع القانون الذي تقدم به حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، و52 عضو كنيست وعارضه 49 عضوا.

وينص مشروع القانون على أنه في حال تمت إدانة منفذ عملية بالقتل فإنه سيصبح بإمكان وزير الدفاع الإسرائيلي منح المحكمة العسكرية صلاحيات لفرض حكم الإعدام عليه وألا يكون ذلك مشروطًا بقرار بإجماع القضاة كما ينص قانون الحكم العسكري الحالي وإنما بأغلبية عادية.

وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعضاء الكنيست التصويت لصالح مشروع القانون وقال "إن من يذبح الآخرين يجب أن يقتل".

وسيتم إحالة القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى والثانية والثالثة كي يصبح نافذاً.