نصر الله: الحرب في سوريا تنتهي خلال عام أو اثنين كحد أقصى

صرح الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني، إن الحرب السورية التي تمر حاليا بعامها السابع ستنتهي خلال عام أو عامين على الأكثر.

وتدعم جماعة حزب الله وجماعات أخرى مدعومة من إيران الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب المستعرة منذ عام 2011.

وكان نصرالله قد أعلن قال بأن القاعدة الشعبية الأكبر في إيران هي مع السياسات الخارجية المتبعة من قبل القيادة وإذا طلب منها مساعدة المقاومة فهو يسارع إلى تلبية ذلك.

وفي مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية، قال حسن نصرالله إن الضربات الإسرائيلية على مواقع حزب الله في سوريا لم ولن تحول دون وصول إمدادات الأسلحة إلى الجماعة، حسبما نقلت رويترز.

وقال نصر الله إن ما جرى في إيران يتم استيعابه بشكل جيد ولا يقارن بما جرى عام 2009.

وتابع نصر الله أن آمال ترامب ونائبه وحكومته و نتنياهو و إسرائيل والمسؤولين السعوديين خابت في إيران، وذلك في حوار مع قناة الميادين اليوم الأربعاء.