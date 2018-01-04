قيادي رفيع في حزب المؤتمر ينجح في مغادرة مناطق سيطرة "أنصار الله"

تمكن قيادي رفيع في حزب المؤتمر الشعبي العام من الخروج من مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله"، والوصول إلى محافظة البيضاء وسط اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر مقرب من الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر أحمد العواضي، إن "القيادي العواضي تمكن اليوم الأربعاء 3 يناير/ كانون الثاني، من مغادرة العاصمة صنعاء" التي ظل في منزله بها شهرا تحت الإقامة الجبرية من قبل مسلحي "أنصار الله"، إثر المواجهات التي شهدتها صنعاء ومحافظات أخرى مطلع ديسمبر الماضي.

وحسب المصدر، فقد "وصل العواضي إلى منزله في منطقة آل عواض بمديرية ردمان في محافظة البيضاء".

وكانت جماعة "أنصار الله" عممت صوره في وقت سابق على النقاط الأمنية، كمطلوب أمنيا لديها في حال تمكن من الفرار، من صنعاء.

يذكر أن جماعة "أنصار الله" اعتقلت نحو ثلاثة آلاف قيادي وناشط في حزب المؤتمر الشعبي العام، على خلفية مواجهات بين قوات موالية للرئيس اليمني السابق ومسلحي الجماعة، أسفرت عن مقتل علي عبدالله صالح الذي كان يترأس حزب المؤتمر والأمين العام عارف عوض الزوكا، إضافة إلى نحو 240 شخصاً وإصابة 420 آخرين.