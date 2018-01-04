إسرائيل تشن غارات جوية على شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

صرح مصدر محلي، اليوم الخميس 4 يناير/ كانون الثاني، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت أربع غارات شرق رفح جنوب قطاع غزة مستهدفة أراضي زراعية.

© Sputnik. Mohammed Shurrab السلطة الفلسطينية تطلب من إسرائيل إمداد غزة بالكهرباء وستقدم ضمانات دفع

القدس — سبوتنيك . وقالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس:

إن الغارات استهدفت أراضي زراعية وإن بعض الصواريخ التي أطلقتها المقاتلات الحربية لم تنفجر، ووقعت أربع انفجارات جنوب قطاع غزة بين رفح وخانيونس.

في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت عدة غارات جوية على مواقع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استهدف البنى التحتية "الإرهابية" على حد وصفه في بيان.

وأضاف البيان:

الجيش الإسرائيلي سيستمر بأخد كافة الإجراءات لوقف المحاولات التي تتم من تحت الأرض وفوقها لإلحاق الأذى بمواطنين وأمن دولة إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه على أن "الجيش الإسرائيلي على أهبة الإستعداد لمواجهة كافة السيناريوهات، وسيرد على أي محاولة للمساس بأمن إسرائيل".