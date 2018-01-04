إسرائيل تشن غارات جوية على شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

إن الغارات استهدفت أراضي زراعية وإن بعض الصواريخ التي أطلقتها المقاتلات الحربية لم تنفجر، ووقعت أربع انفجارات جنوب قطاع غزة بين رفح وخانيونس.
في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت عدة غارات جوية على مواقع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استهدف البنى التحتية "الإرهابية" على حد وصفه في بيان.
وأضاف البيان:
الجيش الإسرائيلي سيستمر بأخد كافة الإجراءات لوقف المحاولات التي تتم من تحت الأرض وفوقها لإلحاق الأذى بمواطنين وأمن دولة إسرائيل.
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه على أن "الجيش الإسرائيلي على أهبة الإستعداد لمواجهة كافة السيناريوهات، وسيرد على أي محاولة للمساس بأمن إسرائيل".
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