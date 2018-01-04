الحشد الشعبي تحبط هجوما لـ"داعش" بـ18 انتحاريا

أحبطت قوات الحشد الشعبي العراقية، اليوم الخميس 4 يناير/كانون الثاني، هجوما "داعشيا" واسعا باستخدام 18 انتحاريا على القطعات المتواجدة في معبر تل صفوك الحدودي مع سوريا.

© REUTERS/ Stringer الحشد الشعبي يعثر على كميات من الأسلحة في الحويجة بعد أكثر من شهرين على تحريرها

موسكو — سبوتنيك . ووفقا للإعلام الحربي التابع للحشد الشعبي فإن موفدهم أفاد بأن:

الحشد الشعبي/ اللواء 28 صد هجوما واسعا لتنظيم داعش الإجرامي على تل صفوك الحدودي قتل خلاله 18 انتحاريا وفجر عجلتين مفخختين، كما أن الهجوم حدث بأكثر من محور واستهدف عدة نقاط لقوات الحشد الشعبي.

وأضاف أن قوات الحشد الشعبي كانت قد قتلت، يوم الثلاثاء، خمسة من تنظيم داعش الإجرامي جنوب معبر تل صفوك الحدودي مع سوريا.

وقال قائد عمليات اللواء الأول في الحشد أبو حيدر النجار في تصريح لموقع الحشد الشعبي، إن "قوات اللواء الأول وبالتنسيق مع اللواء الحادي والثلاثين في الحشد الشعبي نفذت كمين محكم تمكنت خلاله من قتل خمسة من داعش حاولوا العبور باتجاه الحدود العراقية السورية على قاطع تل صفوك الحدودي.