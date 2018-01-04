السودان يعلن تمديد وقف إطلاق النار 3 شهور أخرى في مناطق العمليات العسكرية

ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الخميس أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أصدر قرارا بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في المعارك مع المسلحين في المناطق التي تشهد قتالا في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية مارس/ آذار.

وانتهى سريان قرار وقف إطلاق النار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت الوكالة "أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير اليوم الخميس مرسوماً جمهورياً بتمديد وقف إطلاق النار المعلن في مناطق العمليات لثلاثة أشهر أخرى."

واندلع القتال بين الجيش والمسلحين في كردفان والنيل الأزرق عندما أعلنت دولة جنوب السودان استقلالها في 2011، حسبما نقلت "رويترز".

وبدأ الصراع في دارفور في 2003 عندما رفعت قبائل معظمها من غير العرب السلاح في وجه الحكومة السودانية التي يقودها العرب.

وفي اكتوبر /تشرين الأول الماضي رفعت الولايات المتحدة عقوبات مفروضة منذ 20 عاما على الخرطوم قائلة إن الحكومة السودانية أحرزت تقدما في التعاون لمكافحة الإرهاب وحل الصراعات الداخلية.