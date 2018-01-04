وثيقة تكشف رفع قطر سعر بترولها الخام

قررت قطر رفع السعر الرسمي للبترول الخام البحري بعدما قررت من قبل زيادة الخام البري.





وبذلك السعر تصل علاوة سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري إلى 1.05 دولار فوق خام دبي القياسي بارتفاع 42 سنتا عن مستواه قبل شهر.





وكانت قطر قد حددت سعر البيع الرسمي لخامها البري في ديسمبر/ كانون الأول عند 64.35 دولار للبرميل بزيادة 1.35 دولار عن الشهر السابق.