العشائر في الجزيرة والشرق تواصل إعلان دعمها للجيش السوري

وركز البيان على ضرورة "مد يد العون للوافدين من المحافظات الأخرى وتقديم المساعدة لهم بكل الوسائل والطرق ودعم الجهود للدخول في حوار وطني يرمي إلى إنهاء الأزمة في الجمهورية العربية السورية".
ونقلت "سانا" عن عضو مجلس الشعب شيخ قبيلة الجبور حسن المسلط قوله: إن "اجتماع عشائر القبيلة يأتي في إطار توحيد الصف وتحمل المسؤوليات كاملة تجاه الوطن والوقوف في وجه المتصهينين الذين يحاولون قطع الود والمحبة والاحترام وللتأكيد على وحدة سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد".
ولفت المسلط إلى "الحاجة لتشكيل مجلس لأبناء القبيلة نظرا للظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب توحيد الكلمة والموقف وإيصال الصوت في جميع المحافل".
وتضم قبيلة الجبور نحو 500 ألف مواطن موزعين على 19 عشيرة تتواجد في منطقة الجزيرة.
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