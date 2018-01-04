العشائر في الجزيرة والشرق تواصل إعلان دعمها للجيش السوري

أكد مجلس قبيلة الجبور في منطقة الجزيرة السورية وقوفه إلى جانب الجيش السوري والقوات الرديفة في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية.

وبحسب " سانا " أشار المجلس في بيانه التأسيسي بحضور ممثلين ووجهاء عن جميع عشائر قبيلة الجبور في محافظة الحسكة إلى أن "الهدف من المجلس العمل على توحيد أبناء عشائر القبيلة في كيان واحد يمثلها في مختلف المجالات وحل النزاعات داخل القبيلة وخارجها بالطرق السلمية ووفق الأعراف والتقاليد المتبعة والتشاور مع الطوائف والكنائس المسيحية والعشائر العربية والكردية لنبذ التفرقة وإحلال السلام في هذه المحافظة"

وركز البيان على ضرورة "مد يد العون للوافدين من المحافظات الأخرى وتقديم المساعدة لهم بكل الوسائل والطرق ودعم الجهود للدخول في حوار وطني يرمي إلى إنهاء الأزمة في الجمهورية العربية السورية".

ونقلت "سانا" عن عضو مجلس الشعب شيخ قبيلة الجبور حسن المسلط قوله: إن "اجتماع عشائر القبيلة يأتي في إطار توحيد الصف وتحمل المسؤوليات كاملة تجاه الوطن والوقوف في وجه المتصهينين الذين يحاولون قطع الود والمحبة والاحترام وللتأكيد على وحدة سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد".

ولفت المسلط إلى "الحاجة لتشكيل مجلس لأبناء القبيلة نظرا للظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب توحيد الكلمة والموقف وإيصال الصوت في جميع المحافل".

وتضم قبيلة الجبور نحو 500 ألف مواطن موزعين على 19 عشيرة تتواجد في منطقة الجزيرة.