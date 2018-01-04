مقتل امرأة وإصابة 22 مدنيا في قصف للمسلحين على حي العمارة بدمشق

قتلت امرأة وأصيب 22 مدنيا، اليوم الخميس 4 يناير/ كانون الثاني، في قصف للجماعات المسلحة على حي العمارة بالعاصمة السورية دمشق.

© Sputnik. Morad Saeed الجيش السوري يحبط هجوما شرق دمشق

ونقلت وكالة أنباء سوريا الرسمية " سانا " عن مصدر في قيادة شرطة، قوله "استشهدت امرأة، في حين أصيب 22 مدنيا جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها المجموعات الإرهابية المسلحة على حي العمارة".

وكانت المجموعات المسلحة قد استهدفت، قبل أيام، ضاحية حرستا ومخيم الوافدين بريف دمشق، ما أدى إلى مقتل مدنيا، وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية.