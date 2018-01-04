تسجيل
16:57 04 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    احتجاجات واشتباكات في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    قيادي فلسطيني: التصعيد الإسرائيلي في غزة هدفه "دفن" عملية السلام

    © REUTERS/ Mohamad Torokman
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال القيادي في حركة فتح الفلسطينية أحمد المندوه، إن إسرائيل تسعى الأن بقوة لاستفزاز الفلسطينيين، من خلال عدة إجراءات تصعيدية متتالية، بدأتها بقرار حزب "الليكود" بضم الضفة الغربية وقطاع غزة للسيادة الإسرائيلية، وتكملها الأن بغارات جوية على القطاع.

    رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
    © AP Photo/ Mohamad Torokman
    فلسطين: لن نخضع لـ"ابتزاز" ترامب بسبب تهديده بوقف المساعدات للسلطة
    وأضاف المندوه، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 4 يناير/ كانون الثاني، أن هناك توجه إسرائيلي الأن لإحداث أكبر قدر من الاستفزاز في انتظار رد فلسطيني عسكري أو عنيف، يمكن أن تتحرك من خلاله في المنتديات والمحافل الدولية، فهي تتآمر وتسعى لدفن عملية السلام.

    وأوضح القيادي الفلسطيني، أن التصعيد الإسرائيلي الحالي يحتاج إلى رد مباشر وصريح من الدول العربية داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة، من خلال المطالبة بضرورة وقف كافة أعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، دون مبادرات في المقابل، خاصة أن إسرائيل تخترع الحجج للاعتداء.

    وتابع

    "منذ يومين كان الغرض من الغارات الإسرائيلية هو الرد على ما زعموا أنه صاروخ تم إطلاقه على منطقة خالية من السكان في مدينة أشكول، أما اليوم فإن الغارات لا مبرر لها، وكل ما ورد في بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية كلام مرسل بلا رأس ولا ذيل".

    وأكد المندوه أن الممارسات الإسرائيلية الحالية لن توصل إلى طريق التفاوض أبداً، وتكشف بشكل واضح أن الإسرائيليين لا يريدون السلام أو التفاوض عليه، فقط يحاولون فرض سيطرتهم ونفوذهم بالقوة، ويتحدون المجتمع الدولي بفجاجة لا نظير لها.

    ولفت إلى أن نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس، حسب معلومات، كان ينوي أن يطرح دعوة جديدة للتفاوض بشأن عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لذلك ردت إسرائيل بإعلان تأجيل زيارته إليها إلى أجل غير مسمى، وهو موقف يترجم بوضوح التوجهات السياسية لإسرائيل الأن.

    وكان مصدر محلي، قال اليوم الخميس 4 يناير/كانون الثاني، لـ"سبوتنيك"، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت أربع غارات شرق رفح جنوب قطاع غزة مستهدفة أراضي زراعية، وإن بعض الصواريخ التي أطلقتها المقاتلات الحربية لم تنفجر، ووقعت 4 انفجارات جنوب قطاع غزة بين رفح وخان يونس.

    في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت عدة غارات جوية على مواقع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استهدف البنى التحتية "الإرهابية" على حد وصفه في بيان له، قال فيه إن الجيش الإسرائيلي سيستمر بأخد كافة الإجراءات لوقف المحاولات التي تتم من تحت الأرض وفوقها لإلحاق الأذى بمواطنين وأمن دولة إسرائيل.

    انظر أيضا:

    فلسطين: لن نخضع لـ"ابتزاز" ترامب بسبب تهديده بوقف المساعدات للسلطة
    عباس يتحدى قرار ترامب... القدس عاصمة فلسطين الأبدية وثورتنا مستمرة
    الرئيس الفلسطيني: القدس عاصمة فلسطين للأبد مهما حاولت إسرائيل تغيير التاريخ والجغرافيا
    مطربة تلغي حفلها في تل أبيب تضامنا مع فلسطين
    عباس: الملك سلمان وولي العهد أكدا لي أن السلام يتحقق بالاعتراف بدولة فلسطين
    ميلاد 3 توائم... قدس عاصمة فلسطين
    نصب تذكاري إسرائيلي يحمل عبارة "القدس عاصمة فلسطين"
    "جبهة تحرير فلسطين": الوفد الفلسطيني يأمل دورا لموسكو في التسوية السياسية لقضية الشرق الأوسط
    فلسطين تشتعل وغزة تخنق بالحصار وتقصف في ظل صمت عربي دولي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار القدس الآن, آخر أخبار القدس الان, أخبار القدس, أخبار إسرائيل, أخبار فلسطين, القدس الآن, أزمة القدس, أحداث القدس, الحكومة الأمريكية, الحكومة الإسرائيلية, الحكومة الفلسطينية, أحمد المندوه, القدس, إسرائيل, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة فنية توضيحية لموضوع روسيا في عام 2046 تقدمها مجموعة المشروع الفني MXD
    روسيا عام 2046
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك